Об этом народный депутат Украины заявила на своей официальной странице в сети Facebook.

"Ежемесячно количество безработных увеличивается. Это означает, что тысячи украинских семей остаются без средств к существованию. Правительство самоизолировалось от проблем простого украинца.На встречах люди спрашивают: "Как выжить?". Решения очевидны. Отставка «правительства самоизоляции», утверждение нового состава Кабмина, налаживание коммуникации с обществом, принятие стратегической программы поддержки украинцев и восстановления национальной экономики", - заявила нардеп.Напомним, что 12 августа Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль посетил Харьковскую область, которая одна из лидеров в стране по росту безработице и задолженности по зарплатам.По состоянию на 1 июля сумма задолженности предприятий перед своими сотрудниками составила 468,5 млн грн, что 2,1%, или на 9,7 млн грн, больше, чем на начало июня. В то же время, Харьковская область находится в тройке регионов, где ситуация с безработицей наихудшая. По количеству решений в рамках программы помощи по частичной безработице, регион оказался на втором месте в стране.Также отметим, что во время визита Шмыгаля часть журналистов испытывала сложности с аккредитаций на мероприятие. Если раньше процесс проходил напрямую через ХОГА, то в этот раз, впервые за последние 6 лет, части журналистам пришлось проходить аккредитацию отдельно через Киев и спецслужбы.