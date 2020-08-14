Женщина вместе с дочерью вышли утром из дома и пропали без вести.

Изюмским ОП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение несовершеннолетней Екатерины Тимошин 2016 рождения и ее 44-летней матери Елены Тимошин.13 августа около 09:00 они вышли из дома в Изюме, а примерно с 17:00 перестали выходить на связь.14 августа около 05:00 женщину и ребенка видели в пригородном электропоезде, который следовал из Изюма в Харьков. Однако в город они не доехали, вышли на одной из железнодорожных станций и пока их местонахождение неизвестно.ростом около 160-165 см, среднего телосложения, волосы светлые, крашеные, прическа короткая, карие глаза.на рост около 110-120 см, худощавого телосложения, волосы светлые, карие глаза.в джинсы синего цвета, светлую кофту в цветочек.в костюм: лосины, розовые шорты и кофту, сандалии.Женщина, возможно, находится под действием психотропных лекарств.Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения женщины с ребенком или видели их, просим сообщить в Изюмское отделение полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная частьили другим доступным для вас способом.