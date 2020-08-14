Прибывшие на место спасатели оперативно вытащили мужчину. С ушибом бедра пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как сообщили в ГСЧС, 14 августа в 08:44 в дежурную часть поступило сообщение, что в поселке Коротич мужчина упал в колодец глубиной 18 метров."На помощь было направлено отделение спасателей 48-й пожарно-спасательной части из города Люботин. С помощью спасательной веревки мужчину спасли. Пострадавшим оказался местный житель, 1962 года рождения. Его сражу же госпитализировали в 4-ю больницу неотложной скорой медицинской помощи с диагнозом ушиб левого бедра", - рассказали в ведомстве.