Накануне, 13 августа, на проспекте Науки автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на "зеленый".

Как рассказали в пресс-службе главка, прибывшие на место полицейские установили, что автомобиль «Opel» под управлением 21-летнего мужчины на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. Ее с телесными повреждениями доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи."Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - сообщили в ГУНП.Одновременно с этим в харьковских телеграм-каналах появилось видео происшествия, на котором видно, что автомобиль проехал на "красный" и сбил женщину, когда она переходила дорогу согласно правилам.