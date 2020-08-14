Компания «Ласунка» – первый в Украине производитель мороженого, который решился на смелый шаг, и создал мобильную рекламу на колесах. Яркий пикап с огромным мороженым «Гран-при», который еще и светится ночью!

Но это не просто внешняя транзитная реклама, на «Производителя счастья» возложена великая миссия – зажигать улыбки на лицах прохожих, делать остановки «счастья»,Да, это не грандиозный и масштабный «Праздник мороженого», к которому привыкли, как сама «Ласунка», так и ее поклонники, это маленькое представление, но с большим, добрым посылом:Несмотря ни на что, надо радоваться жизни, радоваться лету, лакомиться мороженым - и становиться счастливее вместе с «Ласункой»!А еще возле нашего необычного пикапа можно сделать фото и оказаться среди счастливчиков, которые смогутПоэтому уже на этой неделе ждите на улицах своего города появления крутого ice-мобиля, и возможно именно вы, окажетесь в нужном месте и в нужное время, чтобы потом понять - я счастливчик!Подробности на сайте: https://svyato.lasunka.com





