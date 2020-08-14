Накануне сотрудники полиции получили информацию о том, что группа лиц готовит разбойное нападение на агрофирму в селе Катериновка.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 14 августа около двух часов ночи пятеро неизвестных в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия. После чего, угрожая оружием, злоумышленники связали охранника скотчем и зашли на объект."Через несколько минут злоумышленники обнаружили на территории агрофирмы еще одного охранника. Двое из правонарушителей остались с ним, другие пошли к административному зданию предприятия, где отжали раму пластикового окна и проникли в кабинет. Там они завладели деньгами в сумме 3600 гривен, а также металлическим сейфом, в котором находились около 20 000 гривен", - сообщили в главке.После совершения преступления грабители сели в автомобиль и отправились в Харьков, однако через несколько часов попали в полицейскую засаду и были задержаны.Правонарушителями оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет, а также 24-летний житель Лозовой. Все пятеро ранее имели проблемы с законом.В полиции рассказали, что указанные лица с ноября 2019 совершили ряд ограблений и краж на предприятиях Харьковской области и обоснованно подозреваются в совершении указанных преступлений. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией.