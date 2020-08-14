События В сети показали ход реконструкции рынка на Героев труда (фото) Вечерний Харьков 15:52 466 Фото реконструкции опубликовали в харьковском телеграм-канале. Читайте также «Люди возмущены!»: Светличная встретилась с представителями громады Харьковского района «Люди требуют разогнать некомпетентное правительство»: Светличная встретилась с жителями Харьковского района В Харьковской области полицейские проверили сообщение о минировании здания БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Люди возмущены!»: Светличная встретилась с представителями громады Харьковского района События 16:53 Лента новостей «Люди возмущены!»: Светличная встретилась с представителями громады Харьковского района 16:53 «Люди требуют разогнать некомпетентное правительство»: Светличная встретилась с жителями Харьковского района 16:47 В сети показали ход реконструкции рынка на Героев труда (фото) 15:52 В Харьковской области полицейские проверили сообщение о минировании здания 15:49 Харьковские полицейские задержали участников разбойного нападения на предприятие (фото) 14:23 В Харькове тройное ДТП с участием бензовоза стало причиной автомобильной пробки (фото) 14:12 В харьковском метро полиция активно проверяет наличие масок у пассажиров 13:09