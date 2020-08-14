О результатах своего визита в Харьковскую область нардеп написала на своей официальной странице в Facebook

В ходе визита в Харьковскую область, народный депутат встретилась с жителями Харьковского района, которые в последнее время испытывают трудности в связи с некомпетентностью руководства страны."Разогнать ... Слово, которое чаще всего слышу от людей о действующем правительства. Согласна с людьми. Полная некомпетентность, провал в экономике и очевидна беспомощность перед любыми вызовами.Очень интересно пообщались в Харьковском районе! О многом говорили, множество проблем. Решение будем находить вместе.Хорошо, что несмотря на ситуацию, у людей остается оптимизм, хотя они возмущены тем, что дела в стране идут не так, как обещали", - прокомментировала встречу Светличная.