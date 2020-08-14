Харьковчане реализовывали поддельную алкогольную продукцию и сигареты.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, во время обысков сотрудники полиции изъяли емкости с почти 4000 литрами жидкости с характерным запахом этилового спирта и более 89 000 пачек сигарет различных марок, на большинстве из которых отсутствовали марки акцизного сбора."В ходе досудебного расследования установлено, что к незаконной деятельности причастны 35 и 38-летние харьковчане. Мужчины организовали преступную схему, контролировали распределения предметов преступления и незаконных доходов. Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности", - прокомментировали в ведомстве.