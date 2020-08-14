За сутки в регионе более двухсот новых заболевших. Еще пять человек скончались.

Пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты;

Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

Самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

Пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования;

Пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республике. Севастополя и выезда из них иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования;

Посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, что предоставляют услуги кризисно;

Деятельность хостелов;

Работа после 24:00 и до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов), предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос;

Проведение массовых мероприятий внутри заведений общественного питания для 20 и более человек.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о том, что с 17 августа к "желтой зоне" эпидемиологической опасности с понедельника будет относиться город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области.Ограничения устанавливаются на 14 дней, во время которых будет запрещено: