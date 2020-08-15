При выезде из красной карантинной зоны в другие регионы страны не надо делать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 или же проходить самоизоляцию, однако можно пользоваться лишь личным транспортом.

Как объяснил министр охраны здоровья Максим Степанов, необходимости в тесте или изоляции нет, так как перемещение происходит внутри страны. В то же время, по словам министра, в красных зонах должна быть прекращена работа городского, межгородского, внутреннеобластного транспорта.– Можно пользоваться исключительно собственным транспортом. При этом количество людей, которые в нем пребывают, не должно превышать пять человек за исключением детей до 14 лет, – говорит Максим Степанов.Напомним, с 1 августа Украину разделили на четыре карантинные зоны. На этой неделе в желтую зону попала Харьковская область.