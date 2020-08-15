Еще в апреле в Украине должны были появиться электронные больничные. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и начало работы системы пришлось отложить. Теперь тестовый запуск е-больничных планируется в августе, а полноценная работа – уже с начала следующего года. Что следует знать об оформлении электронных листков нетрудоспособности, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Процесс начался два года назад

Подделать больничный станет сложнее

Как оформить больничный?

Пациент будет экономить время

Введение электронных больничных – это часть общего перехода украинской медицины на электронный документооборот. Процесс начался еще в 2018 году, когда в Украине появилась система eHealth. Тогда же началась разработка электронного реестра листков нетрудоспособности и соответствующей законодательной базы.Уже сейчас все технически готово, и единый реестр запустили на базе Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua). Он формируется автоматически, собирая данные фонда, EHealth и реестров Фонда социального страхования. В базу попадает информация, которую обычно записывают в бумажный больничный: имя пациента, пол, дата рождения, идентификационный код, место работы. Уже с августа систему будут тестировать более 700 украинских больниц.– Сейчас мы находимся в режиме тестирования и получения отзывов от наших больниц. Мы обратились в больницы, чтобы они протестировали систему. Более 700 больниц уже откликнулись. Уже в августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она начнет работать в тестовом режиме – будут и электронные, и обычные больничные. В будущем мы довольно быстро перейдем на электронный реестр больничных, – рассказывает министр охраны здоровья Максим Степанов.Пока систему будут тестировать, врачи будут выписывать как электронные, так и бумажные больничные. В Минздраве говорят, что в будущем отказ от бумаги позволит сэкономить примерно четыре миллиона гривен, которые ежегодно тратились на закупку бланков. Кроме того, система сэкономит государству миллиарды гривен, которые выплачиваются по фальшивым больничным листам. Подделать больничный станет сложнее, ведь все действия врачей будут автоматически фиксироваться в электронной системе.Полноценный запуск е-больничных планируется со следующего года. Заместитель министра охраны здоровья по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер говорит, что за эти полгода предстоит сделать еще много.– С начала 2021 года планируется полноценный запуск целевой модели по работе с электронными больничными. Тестирование еще не завершено, но мы уже видим, что проблемные вопросы требуют доработки. Мнения большинства экспертов и врачей сводятся к тому, что необходимо наладить работу так называемой целевой модели с полной интеграцией в E-Health через медицинские информационные системы, которые используют врачи. Мы планируем это сделать до конца года, – заверяет чиновник.Как и раньше, для оформления больничного пациент должен обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит к профильным специалистам. Врач с помощью специального веб-интерфейса откроет электронный лист нетрудоспособности, заполнит данные о состоянии и диагнозе, установит предварительный срок больничного. После этого врач должен поставить электронную подпись, указав свою должность, дату и время регистрации данных пациента.– Общая схема такова. Человек обратился к врачу, врач говорит, что человек действительно временно неработоспособен, формируется медицинское заключение, подписанное цифровой подписью врача, попадает к нам, – бъясняет техническую сторону вопроса руководитель IT-департамента Пенсионного Фонда Александр Малецкий. – На основе этого мы проверяем статус застрахованного лица и, соответственно, в реестре на основании данного вывода формируется электронный листок нетрудоспособности. Затем информация о нем размещается в электронном кабинете застрахованного лица и в электронном кабинете работодателя для того, чтобы они могли рассчитать больничный.Больничный автоматически будет попадать в Фонд социального страхования, что должно ускорить назначения страховых выплат. Работодатели смогут посмотреть информацию о больничных своих сотрудников через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.Важно знать, что если пациент выздоровеет в предварительно установленный врачом срок, больничный закроется автоматически без посещения медучреждения. Если листок нетрудоспособности нужно продлить, необходимо будет осуществить еще один визит к врачу.Эксперты говорят, что оформление электронных больничных будет удобным как для врачей, так и для пациентов. Прежде оно минимизирует бюрократию, ведь врач больше не будет тратить время на лишнюю бумажную работу, а пациент – на сбор печатей по кабинетам. Кроме того, пациент будет экономить время, которое раньше тратил на лишний визит в медучреждение после выздоровления.Пока система электронных больничных запускается в тестовом режиме, врачи получают электронные подписи и учатся правильно заполнять формы.