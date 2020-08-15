Доллар на межбанковском валютном рынке дешевеет. Похоже, рынок несколько успокоился после смены главы Нацбанка и снова начал ощущать последствия карантина. Что же ждет валюту дальше?

Что происходит с курсом

На межбанк вернулся карантин



Все – из-за просадки импорта

Нерезиденты уходят осторожно

Евро остается дорогим

Нацбанку нечего покупать

Первые недели августа закончилась для гривны удачно, курс не просто удержался ниже отметки 28 грн за доллар, но и вплотную приблизился к отметке 27,5 грн за доллар – впервые с середины июля, пишет Liga.net.Что помогает гривне? Во-первых, рынки перестали нервничать из-за смены руководства НБУ и заявлений политиков о «пользе девальвации». Во-вторых, последствия карантина приглушают бизнес-активность в Украине и спрос на доллар не слишком велик, считают финансисты.Что сейчас влияет на курс и что будет с ценной валюты в ближайшем будущем?Почти весь июль валютный рынок постоянно будоражило: доллар стабильно дорожал и только в последнюю неделю месяца украинский межбанк увидел укрепление гривны. Итог июля: «доллар по 28», к счастью, так и не случился, курс остановился на уровне 27,7–27,73 грн за доллар.Тренд на укрепление национальной валюты пока сохраняется и в августе. За первую неделю августа гривна отыграла еще 12 копеек. В понедельник, 10 августа, валютный рынок вошел с котировками 27,6–27,62 грн за доллар. В среду, 12 августа, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,57–27,6, а к закрытию котировки составили 27,50–27,52.В последние несколько недель опрошенные Liga.net аналитики регулярно отмечали: у июльской девальвации были скорее политические, а не экономические корни.Во-первых, политики как раз в середине лета начали активно комментировать «слишком крепкую гривну», во-вторых, поменялось руководство НБУ (вместо Якова Смолия пришел Кирилл Шевченко), от которого во многом зависит происходящее с курсом.Пока рынок волновался о «долларе по 30» (о чем недавно порассуждал президент Владимир Зеленский), экономические факторы, позволившие гривне в апреле-июне отыграть значительную часть мартовской девальвации, отошли на второй план.Сейчас ситуация, имевшая место до отставки главы Нацбанка, похоже, вернулась на рынок, говорят финансисты. Ее характерные черты: слабый импорт, который так и не восстановился после карантина, и относительно стабильное предложение валюты, поскольку с бизнесом главных украинских экспортеров – аграриев и металлургов – пока все в порядке.Косвенно это предположение подтверждается тем, что после обвала в марте-апреле на треть в последующие месяцы рост среднедневных объемов межбанка не выходил за пределы 5–10% (это нельзя назвать серьезными темпами восстановления).Экспорт продолжает работать в прежнем режиме: в первую неделю августа гривну поддержали продажи со стороны агроэкспортеров, которые заканчивают сбор урожая озимых культур.Когда деловая активность, а значит и всплеск спроса на доллар, может восстановиться? Банкиры считают, что осенью. Как минимум, один из источников спроса известен: «Нафтогаз», которому нужно готовиться к отопительному сезону. Однако в этом году закупки газа будут значительно меньше, чем обычно: благодаря теплой зиме 2019–1920 годов Украина использовала только треть газа, накопленного в подземных хранилищах.Другой стабильный источник спроса на валюту в Украине – иностранные инвесторы, которые ранее вкладывались в долги правительства (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ), похоже, определились с тактикой выхода из украинских активов.Если коротко – им невыгодна девальвация. Многие заходили в гривенные облигации при курсе 24–26 грн за доллар. Уходить сейчас, покупая доллар по 27–28 гривен для многих будет означать потери на курсовой разнице. Именно поэтому нерезиденты выходят из гривны постепенно, хотя Минфин исправно выплачивает погашения и проценты по старым выпускам (например, более 15 млрд грн, выплаченных 5 августа, – очень большая сумма).За первую неделю августа снижение портфеля ОВГЗ у нерезидентов составило 1,5 млрд грн, или 55 млн долл. Пока это незаметные суммы для украинского межбанка.Курс евро на межбанке пока не смог пересечь отметку 33 грн за евро (в отличие от розницы): после длительного роста курс даже откатился до 32,5 грн за евро. Торги по евро 12 августа начались с котировок 32,3340–32,3692, а к закрытию составили 32,3977–32,4213.Стоимость евровалюты в Украине полностью зависит от того, что происходит на мировых финансовых рынках. А доллар там дешевеет практически ко всем основным активам. Причин тому много, и главная – пандемия коронавируса, которая заставила Федеральный резерв США залить в экономику 2 триллиона долларов, еще триллион – на подходе. Баланс американского центробанка взлетел с начала года с 4,2 трлн до 7,2 трлн долларов. Это и есть то, что принято называть печатным станком, говорят аналитики.В начале августа Нацбанк купил на рынке 40 миллионов долларов – одна из самых слабых интервенций выкупа со стороны регулятора в нынешнем году. Это дополнительное подтверждение того, что активность торгов на межбанке оставляет желать лучшего.Таким образом, в ближайшее время резкого подорожания доллара, скорее всего, не ожидается.