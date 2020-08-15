Артиллерия Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины проводит полевые учения. В полевом выходе принимают участие артиллерийские подразделения воинских частей 3057, 3035 и 3017.

Основной целью полевого выхода является повышение слаженности подразделений, боевой готовности во время выполнения огневых задач по поражению неподвижных целей с закрытой огневой позиции, сообщили в в отделении информации и коммуникации Восточного ТУ НГУ. Для качественной подготовки воинов-артиллеристов развернуты учебные места по подготовке орудийных расчетов, вычислителей, разведчиков, связистов.Офицеры-артиллеристы выполняют огневые задачи на малом артиллерийском полигоне. Во время занятий взвода отрабатывают вопросы выбора и подготовки командно-наблюдательного пункта для ведения разведки, осуществляется выбор огневых позиций. Также проводятся комплексные и контрольно-комплексные занятия, где каждый военнослужащий получает индивидуальную, а подразделение – общую оценку.– Мои товарищи – надежные. Мы тренируемся вместе с тех пор, как я вернулся из ротации в ООС в феврале этого года. В моем расчете – обученные, сильные и быстрые ребята. Очень хочется уже приступить к боевым стрельбам. Собственно, к ним и готовимся, – говорит командир минометного расчета сержант Александр Майер.