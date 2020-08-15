Знания, которые дети усваивали во время дистанционного обучении, будут проверяться в первые месяцы нового учебного года, сообщает пресс-служба Минобразования.

– В первые месяцы 2020–2021 учебного года в школах будет организовано так называемое корректирующее обучение. Учителя смогут выяснить, как ученики освоили материал, изучение которого пришлось на карантин, – отмечают в пресс-службе ведомства.По данным Минобразования, в населенных пунктах, которые будут отнесены к красной зоне где нет скоростного интернета, ученики смогут обучаться с помощью уроков «Всеукраинской школы онлайн» по телевизору.