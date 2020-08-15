С 1 сентября вводятся требования НБУ по раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах. Новые правила собирались внедрить несколько месяцев назад, но в связи с пандемией коронавиуса отложили.

Национальный банк обязал финансовые учреждения публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам. Требования к раскрытию банками информации заработают с 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.Главное изменение, которое произойдет на сайтах и в рекламе банков, – должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и риска, которая не будет вводить клиентов в заблуждение. Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать предложения нескольких банков и принимать взвешенные финансовые решения.Нацбанк принял требования к раскрытию информации в конце прошлого года, после того как получил полномочия на защиту прав потребителей (ВХ №10 от 28 января 2020 года). Регулятор дал банкам время на адаптацию к новым требованиям, понимая, что изменения требуют ресурса. Из-за коронавируса введение новых требований было отложено до сентября этого года.Итак, что же изменится с 1 сентября? Все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате. Теперь к стоимости кредита – помимо реальной годовой процентной ставки, комиссии расчетно-кассового обслуживания, цены юридического оформления – финучреждения обязаны добавлять стоимость услуг госрегистраторов, оценщиков, нотариусов, кредитных посредников, сборы на государственное пенсионное страхование, стоимость страховых и налоговых платежей и т. д. Также должны быть указаны: срок услуги, ориентировочная общая стоимость кредита, периодичность погашения, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат, условия досрочного снятия денег с депозита и др.– Клиент, зайдя на сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т.д., – говорят в Нацбанке. – Также на сайтах должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозите.Реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации. Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги. Эти требования касаются телевизионной, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.Управление защиты прав потребителей финансовых услуг с 1 сентября начнет ежедневный мониторинг сайтов и рекламы банков. За ненадлежащее раскрытие информации о кредитах предусмотрены штрафы – от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.