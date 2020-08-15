Украинцев собираются обеспечить официальным электронным адресом, на который будут поступать письма от различных органов власти – извещения из налоговой, решения судов, повестки в армию и так далее. В плюсах и минусах нового сервиса разбирался «Вечерний Харьков».

Отказаться можно, но сложно

С одной стороны, это удобно

А если заболел или ушел в горы?

Рассчитывать на приватность не приходится

В скором времени украинцы, возможно, будут обязаны вести переписку с различными органами власти через личную официальную электронную почту – соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.По словам юриста Романа Чумака, впервые предложение было озвучено именно в Харькове.– На мероприятии, связанном с судебной системой, а именно с Высшим советом правосудия и Государственной судебной администрацией, – уточняет юрист. – Главный вопрос, который обсуждался: почему во время судебного процесса тратится масса денег денег на почтовые отправления, а люди писем не получают. И тогда же была озвучена идея перевести официальную переписку в «цифру», как, например в Литве, где у юридических и физических лиц есть официальный электронный адрес.Итак, новация предполагает, что каждому украинцу будет присвоена официальная электронная почта, куда органы власти смогут присылать сообщения.– Причем любые уведомления, официальные письма, которые отправляются на электронную почту гражданина, будут считаться официально доставленными. В законопроекте говорится: «Письма и сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными без дополнительного документального подтверждения их направления», – цитирует документ Роман Чумак.На первом этапе, по словам юриста Романа Чумака, предлагается в обязательном порядке присваивать официальный электронный адрес только юридическим лицам и физлицам-предпринимателям.– Предполагается, что это будет происходить либо при оформлении, либо при внесении любых изменений в реестры, – уточняет Роман Чумак.Что касается остальных украинцев, то им официальный электронный адрес может быть присвоен при получении или замене паспорта. Согласно разъяснениям авторов законопроекта, это может происходить, например, при «молчаливом согласии» человека – в анкету впишут норму, согласно которой украинец не возражает против обработки персональных данных и присвоения электронной почты. Тогда вместе с паспортом будут выдавать и адрес e-mail.Однако возможность отказаться от официальной электронной почты в законопроекте все-таки оставили.– Думаю, процедура отказа будет аналогичной той, по которой проходит отказ от налогового номера, то есть идентификационного кода. Человек просто приходит и говорит, что, допустим, по религиозным соображениям не хочет, чтобы ему присваивали код. Его номер аннулируют, и потом везде пишется, что идентификационный код отсутствует в связи религиозными убеждениями. То есть действует заявительный принцип – никто человека не проверяет, не требует предоставить справку из церкви и т.д. Аналогичная ситуация – и с электронным адресом. Человек может захотеть или не захотеть, чтобы ему присваивали данный адрес, – поясняет Роман Чумак.С одной стороны, считает юрист, иметь официальный электронный адрес удобно.– По электронной почте вам будет вовремя поступать информация от государственных органов. Вы наверняка будете знать, какой налог не уплатили, в какой срок необходимо погасить задолженность, заплатить штраф за неправильную парковку или что соседка подала на вас в суд, – говорит Роман Чумак. – Я сторонник того, что если есть какое-то письмо, то лучше о нем знать. А как происходит сейчас? Государственная инстанция направляет корреспонденцию, почтальон бросает бумажку в почтовый ящик, затем бумажка теряется. А это может быть чревато серьезными проблемами.В качестве примера юрист приводит ситуацию с задолженностью по коммуналке. Дело в том, что решение суда о взыскании задолженности принимается по упрощенной процедуре – без вызова сторон для рассмотрения заявления.– Судебный приказ выдается в течение пяти дней с момента получения судом информации о зарегистрированном месте жительства или пребывания должника. В результате тот получает приказ по почте. И у него есть законные 15 дней на обжалование. Поскольку суд рассматривал заявление поставщика услуг без вашего присутствия, мог и не учесть какие-то значимые факторы. Допустим, заявитель просит взыскать с должника сумму, насчитанную за пределами срока исковой давности, который составляет три года. Или вы уже успели погасить часть долга, или это вообще не ваш долг и т.д. И если письмо с судебным приказом вы вовремя не получили и пропустили срок обжалования, решение суда по взысканию с вас задолженности по коммуналке в определенной судом сумме набирает законную силу, – поясняет Роман Чумак.Или, допустим, налоговая отправила уведомление, что необходимо заплатить такую-то сумму.– Уведомление шло долго, по ошибке попало не в тот дом, как это нередко случается, в результате в один прекрасный день вы обнаруживаете, что ваши счета арестованы. А вы ни сном ни духом, в чем причина, – продолжает юрист. – Так что если бы мне сейчас предложили воспользоваться таким сервисом, я бы согласился, почему бы и нет?Однако имеется и другая сторона медали. Допустим, как быть пожилому человеку, который не умеет пользоваться компьютером? Рассчитывать на регулярный просмотр почты детьми или внуками вряд ли стоит, потому что у тех своих забот хоть отбавляй – имеют право забыть. Или, например, человек может лежать в тяжелом состоянии в больнице, или, допустим, уйти в горы на три недели – и возможности просмотреть электронную почту нет.– В подобных случаях письма, которые приходят на e-mail, останутся непрочитанными, однако будет считаться, что вас официально уведомили. А это, как я уже говорил, в дальнейшем может иметь негативные последствия – в связи с пропущенным сроком вы, к примеру, не сможете обжаловать то или иное решение суда. В нормальной же ситуации, когда человек контролирует свою почту, такого произойти не должно, – считает Роман Чумак.Для подобных случаев, считает юрист, необходимо предусмотреть возможность доказать, что человек не мог знать содержание письма по объективным причинам.– Скорее всего, придется восстанавливать срок обжалования в судебном порядке, доказывать, что человек действительно не мог прочитать письмо по независящим от него причинам, – говорит Роман Чумак. – Ведь есть же и недобросовестные граждане – зашел в почту, письмо увидел, но оставил без внимания, а потом утверждает, что ничего не знал.Официальная электронная почта может стать лакомым кусочном для разного рода хакеров, мошенников и рейдеров.– Электронной почте несколько десятков лет и она довольно часто используется гражданами. Но также часто является объектом покушения на нее мошенников. По словам экспертов, 80% киберинцидентов, связанных с доставкой вредоносного кода, происходит именно в связи с получением пользователями электронных писем, – рассказывает эксперт по кибербезопасности Антон Сахнович. – Безусловно, можно организовать общение с использованием официального адреса, но это должно быть общение и уведомление, а не пересылка юридически значимых документов, которые требуют подтверждения о получении, влекут за собой какие-то последствия, – таких, как решение суда, повестка, иск и т. д. Так что возникает вопрос: на какой платформе создадут электронную почту, кто будет ее администрировать и кто будет отвечать за сохранность переписки?Роман Чумак соглашается: в эпоху цифровых технологий ожидать полной приватности не стоит.– Периодически вскрываются разные базы, воруются личные данные. С другой стороны, если кто-то вскроет мою почту, что он узнает? Что меня вызывают в суд? Так это публичная информация, которую можно получить на сайте судебной власти. Или мошенник выяснит, что сосед подал на меня в суд или что налоговая чего-то от меня хочет. Такую информацию тоже можно получить из открытых источниках. Любовница туда писать не будет, это же официальная почта, – смеется Роман Чумак. – А вся остальная информация со стороны органов власти особого секрета не представляет.