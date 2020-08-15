Стоимость "находки" на черном рынке, по словам правоохранителей, составляет около 50 тысяч гривен.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, Обнаружили незаконный посев 14 августа в лесополосе рядом с Основянский озером в ходе отработки территории и проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий. На площади около 300 кв. м. обнаружено 1618 растений конопли.По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.Изъятые растения направлены на экспертное исследование. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовного преступления.