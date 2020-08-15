Поиски задержанного длились две недели.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 1 августа в дежурную часть Московского отделения полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по проспекту Тракторостроителей обнаружили тело 74-летней хозяйки с многочисленными колото-резаными ранами тела, спины и лица.По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины."В совершении данного преступления обоснованно подозревался 49-летний сын убитой, страдающий психическим расстройством. На его розыск был ориентирован личный состав полиции и общественность. В настоящее время в связи с заболеванием злоумышленник находится в специализированной больнице", - сообщили в главке.