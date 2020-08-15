У мужчины возник конфликт с работниками учреждения и он решил их проучить. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, 14 августа в 11:55 в Золочевское отделения полиции поступило сообщение о том, что на телефон районного отделения Пенсионного фонда позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что здание заминировано."По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции, работники кинологического центра и взрыво-технического управления ГУНП в Харьковской области, сотрудники ГСЧС и медики.Полицейские эвакуировали 15 человек и осмотрели 438 квадратных метров здания, а также 1905 квадратных метров прилегающей территории. Во время осмотра места происшествия, взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили", - сообщили в ведомстве.Уже через несколько часов сотрудники Золочевского отделения полиции установили личность мужчины, который сообщил о минировании. Им оказался 60-летний житель села Александровка. За совершение данного преступления злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.