Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 15 августа около 18:50.

В Харькове водитель такси самостоятельно приехал в больницу на автомобиле, истекая кровью после ножевого ранения в шею.Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 51-летнего пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию."Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства получения ранения человеком. Информация зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - прокомментировали в главке.