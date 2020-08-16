По словам пожарных, автомобиль загорелся во время движения.

Как сообщают в ГСЧС, 15 августа в 08:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в Дергачах. Во время движения по проезжей части произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos»."К месту вызова немедленно отправилось отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. Подав пожарный ствол на тушение, бойцы ГСЧС локализовали огонь в 08:26 и ликвидировали его в 8:34", - рассказали в ведомстве.Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.