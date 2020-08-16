Внимание, разыскивается Андрей Верижников!

Змиевским отделом полиции устанавливается местонахождение Андрея Верижникова, 2005 года рождения, жителя села Левковка.Парень 15 августа около 19:00 ушел на прогулку и не вернулся.на вид 14 лет, рост 165-170 см, худой, серо-зеленые глаза, темно-русые волос, короткая прическа с челкой.в черные джинсы с карманами на коленях, красно-черную кофту с капюшоном, черные кроссовки с белой подошвой.Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Змиевской ОП по телефонам:, тел. моб.