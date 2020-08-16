Им оказался знакомый пострадавшего.Как сообщалось ранее, 15 августа около 18:50 в больницу обратился 51-летний харьковчанин с ножевым ранением шеи. Пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию. Сейчас, по словам правоохранителей, пострадавший находится в неконтактном состоянии.
"Полицейские провели осмотр транспортного средства пострадавшего, опросили свидетелей и установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым. Находясь в салоне транспортного средства, злоумышленник ударил раскладным ножом в область шеи потерпевшего. Вещественные доказательства изъяты", - прокомментировали в главке.
Следователями начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю. Ему грозит до 15 лет заключения.