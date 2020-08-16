Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицине катастроф, конфликт произошел ночью 15 августа во время вызова к больному ребенку.

"Экстренная медицинская помощь понадобилась двухлетнему мальчику и его матери. После установления предварительного диагноза, родителям была предложена госпитализация ребенка, от которой они отказались. Отец парня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал агрессивно вести себя и бросаться на фельдшера, с бранью преследовал бригаду к автомобилю ЭМП. Была вызвана полиция. К счастью, никто из членов бригады не пострадал", - рассказали в Центре ЭМП.