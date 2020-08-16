Пожар случился 15 августа в Киевском районе Харькова.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС,в 13:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в бане на территории частного домовладения в Киевском районе горела крыша бани."К месту вызова прибыло три подразделения ДСНС в составе трех отделений на автоцистернах. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 30 кв. м. На тушение огня пожарные подали 2 пожарных ствола и в 14:00 локализовали его. Уже в 14:36 они окончательно справились с этим пожаром. Пострадавших нет", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.По версии специалистов, возгорание произошло из-за неисправности в электропроводке.