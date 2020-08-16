Область не соответствует критериям для перехода к следующему этапу смягчения карантина.Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 16 августа эпидситуация в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.
Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 83,1 случай, что превышает минимальный порог более чем в два раза.