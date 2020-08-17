Среднемесячные совокупные расходы одного харьковского домохозяйства в прошлом году составляли 8260 гривен. Из этих денег чуть ли не половина суммы уходила на продукты питания и безалкогольные напитки.

По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств среднемесячные общие доходы одной семьи Харьковской области в 2019 году составляли 10 тыс. 140 грн (на 16,3% больше, чем в 2018 году), сообщает ГУ статистики в Харьковской области.Основными источниками доходов были: оплата труда – 66,4%, пенсия – 20,8%, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости – 4,3%. Среднемесячные совокупные расходы домохозяйства составляли 8260 грн. При этом 43,1% семейного бюджета уходило на продукты питания и безалкогольные напитки. На алкогольные напитки и табачные изделия приходилось 1,1% и 1,8% соответственно.На покупку непродовольственных товаров и оплату услуг домохозяйства тратили 44,4% совокупных расходов (почти на уровне 2018). Расходы на оплату жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива составляли 18,5% семейного бюджета, на приобретение одежды и обуви – 5,3%, на здравоохранение – 4,7%, на транспорт – 3,9 %, на связь – 3,2%.Непотребительские совокупные расходы, то есть помощь родственникам, другим лицам, покупка акций, недвижимости, строительство, капремонт, вклады в банки и другие расходы составили 9,6% от среднемесячных совокупных расходов одного домохозяйства.