Надежды ученых на то, что дети не активно участвуют в распространении коронавирусной инфекции, не оправдались. В Южной Корее провели крупномасштабное исследование, в котором приняли участие 65 тысяч человек.

Исследование показало: дети и подростки от 10 до 19 лет распространяют коронавирус так же эффективно, как и взрослые, и даже эффективнее.Дети моложе 10 лет, по результатам исследования, действительно имеют более низкую вероятность инфицирования и передачи вируса. Но «низкая» – не означает «нулевая».