Посольство США в Украине передало партию средств индивидуальной защиты от коронавируса стоимостью 250 тыс. долл.

Средства предназначены для украинских таможенников, полицейских и пограничников. Об этом сообщает дипведомство в Facebook."В рамках нашей международной технической помощи отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 000 долларов нашим украинским партнерам с Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы", - говорится в сообщении.