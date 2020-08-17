Замки с призраками, мертвые озера, необъяснимые явления и места с сильной энергетикой – все это есть в Украине. Портал Tripmydream подготовил специальную подборку для любителей загадочного и необъяснимого.

Каменное село, Житомирская область

Мавринский майдан, Днепропетровская область

Cинее озеро, Закарпатская область

Олесский замок, Львовская область

Подгорецкий замок, Львовская область

Тустань

Оконские источники, Волынская область

Оказывается, в Украине есть свой Стоунхендж – место под названием Каменное село в Житомирской области. По сути это груда больших валунов, которые каким-то образом оказались прямо посреди леса. Отдаленно они напоминают дома, в связи с чем существует целая легенда.Однажды в село зашел старец и попросил воды в первом попавшемся дворе. Жители оказались не слишком гостеприимны и прогнали его. Ситуация повторилась и в других дворах – никто из местных так и не понял, что в образе старца к ним явился Бог. За равнодушие Бог наслал на село наказание и превратил дома и его жителей в камни.На одном из валунов даже сейчас проглядывается след босой ноги, который называют следом Бога. Говорят, что если приложить к камню ладонь, можно исцелиться от любой болезни.Ученые же до сих пор наверняка не знают историю происхождения этого места: по одной из версий камни были принесены сюда ледниками, по другой – это подножие существовавших здесь когда-то древних гор.Это место около села Межирич неподалеку от Павлограда выглядит, на первый взгляд, как большая холмистая лужайка, но если посмотреть на него с высоты, откроется совсем другая картина. Сверху холмы образуют очертания огромного паука.Ученые и доныне не сходятся в версиях насчет происхождения этого места, но есть три основных варианта. Затейливые холмы могли в прошлом быть оборонным сооружением времен Запорожской Сечи. По еще одной версии это языческое капище. И, конечно, не обошлось без предположения, что это проделки внеземных цивилизаций. Говорят, здесь ощущается сильная энергетика, а дождевая вода никогда не застаивается между холмов.Это живописное озеро находится в Карпатах (севернее села Синяк Мукачевского района) на высоте 600 метров и поражает своей красотой. Озеро имеет вулканическое происхождение, оно появилась несколько тысячелетий тому назад, что придает ему особенный шарм.Насыщенный синий цвет объясняется тем, что на дне озера находится сероводородный источник. По этой причине озеро мертвое – из-за высокой концентрации сероводорода здесь нет ни рыбы, ни даже каких-либо микроорганизмов. Впрочем, для людей озеро ничуть не опасно, более того, его вода обладает целебными свойствами.В любом уважающем себя замке должны быть призраки, и Олесский – не исключение. Он расположен около села Олеско Бусского района. По легенде в Олесском замке блуждает призрак шляхтича Адама Жолкевского, который был влюблен в дочь владельца замка. Увы, отец не одобрил из союз и отчаявшийся Адам вонзил себе в сердце нож. Самоубийц было не принято хоронить, поэтому его сбросили в ближайший ров, и с тех пор призрак бродит в окрестностях замка.Впрочем, ходит там не он один. В замке обитает еще один призрак – Черный монах. Говорят, что это чешский монах Ян Каспер, который жил в располагавшемся здесь в былые времена монастыре капуцинов. В День святого Антония монах прыгнул в колодец и разбился, а его дух и доныне скитается в стенах крепости. По второй версии, монах был страстной натурой и часто навещал женщин легкого поведения. Другие монахи решили наказать его за нарушение обета и замуровали в кирпичную стену.Еще один популярный замок – в селе Подгорцы Львовской области – примечателен призраком Белой Пани. Легенда о ней и правда жуткая. В былые времена владелец замка приревновал свою жену и не придумал ничего лучше, чем замуровать ее живьем в одну из стен замка. С тех пор ее призрак бродит по замку, пугая гостей.Замковая челядь да и тогдашние жители Подгорцев утверждали, что были свидетелями необычных явлений, происходящих в замке. Шепот и шелест, звуки шагов, гаснущие ни того ни с сего свечи, открывающиеся двери и перемещение предметов. Не говоря уже о самом призраке, который видели не только в замке, но и за его пределами, например, в парке.В советские времена в замке располагался туберкулезный диспансер и его пациенты не раз заявляли, что видели призрак женщины в белом.Средневековому наскальному оборонному комплексу вблизи села Урыч Сколевского района тоже приписывают магические свойства. Тустань ранее была крепостью, построенной прямо посреди скал и входила в цепь Карпатской линии обороны на юго-западных границах Киевской Руси. Помимо своего оборонного предназначения, крепость выполняла еще и функцию астрономической обсерватории.На скалах бывшей крепости можно заметить множество рисунков и надписей – так называемых петроглифов. Конечно, среди них есть и надписи в духе «Вася+Ира», но основной массив составляют старинные рисунки на скалах.На первый взгляд, озера в селе Оконск Маневичского района – самые обычные. Но есть один нюанс – прямо посреди озера можно увидеть бьющие ключом источники карстовых вод. Они настолько мощные, что выталкивают 200 литров воды ежесекундно. Причем происхождение источников до сих пор неясно.В озере всегда одна и та же температура воды – +8ºC. Даже в лютые морозы озеро не замерзает, а вода из него не поддается искусственному газированию.Разумеется, об Оконских ключах ходят легенды. Например, говорят, что из этих источников пило воду войско Богдана Хмельницкого, а еще – что под озером есть множество потайных ходов.