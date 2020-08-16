Полиция проводит проверку по факту гибели мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 16 августа в 14:50 в полицию поступило сообщение, что работник агропредприятия в поселке Кутузовка по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте.Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.