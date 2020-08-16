Пожарным пришлось 18 раз выезжать на тушение возгораний на открытых территориях.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, за минувшие сутки в Харьковской области произошло 18 пожаров, связанных с горением сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения, по оценке специалистов, составила более 6,5 га."Подавляющее количество таких пожаров случается из-за легкомысленности граждан. Несмотря на многочисленные предостережения спасателей, они продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Ежедневго немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и открытых территориях", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.