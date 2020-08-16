Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий Харьковской области за 10 - 16 августа.Глава Департамента ХОГА вышел под залог за сумму, которая в два раза меньше полученной им взятки
За право находиться на воле Андрей Винниченко заплатил 630 тысяч 600 гривен.
Люксовые авто, земельные участки и дома при годовой зарплате в 50 тысяч: что известно новом главе департамента ХОГА
Среди покупок чиновника - 14 земельных участков, шесть домов и два Лексуса.
Станцию метро «Московский проспект» переименовали в «Турбоатом»
Решение о переименовании станции принято во исполнение решения 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета.
В Харькове контрразведка СБУ задержала международного преступника
Как сообщает пресс-служба СБУ, выходец из одной из закавказских республик прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь людей.
Игорь Черняк заявил о необходимости внедрить в городском транспорте оплату картой
Кандидат в мэры Харькова от команды Юлии Светличной раскритиковал городские власти за отсутствия возможности безналичной оплаты за проезд в городском транспорте.
Харьковскую область поместили в зону повышенной опасности COVID-19
Харьков и еще семь районов области попали в "желтую" зону карантинных ограничений.
Харьковские полицейские задержали участников разбойного нападения на предприятие
Накануне сотрудники полиции получили информацию о том, что группа лиц готовит разбойное нападение на агрофирму в селе Катериновка.
«Люди возмущены!»: Светличная встретилась с представителями громады Харьковского района
О результатах своего визита в Харьковскую область нардеп написала на своей официальной странице в Facebook.
Приехал в больницу, истекая кровью: харьковские полицейские ищут нападавших на таксиста
Как стало известно в тот же день, правоохранители задержали знакомого потерпевшего, которого подозревают в ранении таксиста