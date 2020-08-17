Женщина ушла вчера утром и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Харьковские волонтеры разыскивают 46-летнюю Скиртенко Анну, которая 16 августа в районе Алексеевки (проспект Победы) 9.30 вышла из дома, и до сих пор её местонахождение неизвестно.Была одета: черные брюки, фиолетовая водолазка, вязаная безрукавка, на спине маленький светлый рюкзачок с котятами.Особые приметы женщины: худощавое телосложение. По словам близких, страдает анорексией и может нуждаться в медпомощи.Телефоны координатора поисков 0994955579, 0688812085 Константин, или 102.