Причина возникновения возгорания устанавливается.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре в одном из домов на 2-м Высокогорном проезде поступило 16 августа в 4:48. На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка."К месту вызова немедленно отправилось два отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 45 кв.м. Пожар был локализован с помощью 2-х пожарных стволов в 05:20. В 7:25 пожарные окончательно ликвидировали огонь", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.