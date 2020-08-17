Во время пожара пострадал мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 16 августа в 11:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на территории гаражного кооператива «Восход», расположенного на улице Северина Потоцкого."К месту вызова немедленно отправилось два отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огонь успел охватить всю площадь легкового автомобиля «ВАЗ 2111», который стоял рядом с металлическим гаражом, а также сам гараж. Общая площадь пожара составила около 30 кв.м. Подав два пожарных ствола на тушение огня, бойцы ГСЧС локализовали огонь в 11:40, спасая 2 соседних гаража. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 12:38", - рассказали пожарные.В результате пожара получил ожоги верхних конечностей мужчина, 1955 года рождения.Причина возникновения пожара выясняется.