Область не соответствует критериям для перехода к следующему этапу смягчения карантина.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 17 августа эпидситуация в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионеЭти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 83,3 случая, что превышает минимальный порог более чем в два раза.