Экспозицию можно будет посетить с 20 августа по 15 сентября в Областном центре культуры и искусства.

В Харьковском областном центре культуры и искусства анонсировали открытие выставки рушников Любови Бугар «Полотняные письмена», которую все желающие смогут посетить с 20 августа по 15 сентября в Областном центре культуры и искусства, расположенного на улице Пушкинской, 62.«Она стояла у истоков возрождения техники вышивки «белым по белому» на Слобожанщине. Родившись в семье, где хранили и почитали народные традиции, обычаи и обряды, Любовь Николаевна Бугар пронесла эту любовь в своем творчестве вышитых работ, которое насчитывает около 1000 произведений, - рассказывают организаторы. - В своем творчестве художница воспроизводит различные виды орнаментики и разнообразные техники их выполнения, поражает богатством и разнообразием мотивов орнамента и их композиционных решений».С 2011 г. Любовь Бугар является членом Национального союза мастеров народного искусства Украины. В ее творческом достоянии - вышитые рушники, рубашки, картины, иконы. У художницы немалый список персональных выставок: в 1984, 2004 и 2008 гг. - в Харьковском художественном музее; в 2007, 2010-м - в Первомайском краеведческом музее, в 2007 г. - в «Доме прав человека» и Верховной Раде г. Киева, в 2010, 2013 и 2017 гг. - в Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства. В 2013 г. ее произведения достойно представляли народное искусство Первомайского района на смотре-конкурсе «Слобожанские перезвоны».