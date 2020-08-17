Платформу планируют использовать для сельскохозяйственных нужд.Как сообщает пресс-служба Харьковского национального университета радиоэлектроники, в университете прошли испытания робота-марсохода, целью которых стало изучения возможностей использования платформы для "наземных" задач.
"В планах создание интеллектуального робота для выполнения широкого круга задач: борьбы с сорняками или насекомыми, сбора урожая, уход за растениями. На данном этапе еще отсутствует управляющая электроника, так как основной целью является определение подходящей конструкции и механизмов перемещения платформы", - рассказали в вузе.
Как сообщают разработчики, первый эксперимент показал, что такая конструкция хорошо подходит для неровного грунта покрытого растительностью.
Следующим этапом является создание интеллектуального программного модуля для распознавания сорняков, а в перспективе — проектирование и изготовление мехатронного манипулятора для уничтожения нежелательных растений в поле.