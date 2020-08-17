Мужчина получил травму руки.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, утром 16 августа на номер «101» позвонил житель поселка Донец Балаклейского района и сообщил, что пожилой мужчина упал в смотровую яму заброшенного автомобильного бокса в гаражном кооперативе."Чтобы спасти дедушку, на место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части в составе четырех спасателей. По прибытию по указанному адресу сотрудники Службы спасения установили, что гражданин, 1932 года рождения находился в сознании и лежал в яме глубиной около 2,5 м. Спасатели, используя спасательные веревки и пояса, зафиксировали мужчину и вытащили его на поверхность, после чего передали медикам скорой. Пострадавшего осмотрели медработники и диагностировали у него ушиб правой руки", - уточнили в службе спасения.