На минувшей неделе (10-14 августа) интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке по покупке валюты достигли 223 млн долларов.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.При этом все 223 млн долларов НБУ купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).В то же время Нацбанк не проводил интервенций по продаже валюты.Сообщалось, что за период с 3 по 7 августа интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке составляли 40 млн долларов, при этом НБУ не продавал валюту.Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,278 млрд долларов и продал на 3,292 млрд долларов. С начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 986,1 млн долларов.