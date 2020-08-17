Игорный бизнес в Украине легализован – Закон №2285-д 12 августа вступил в силу. Теперь участники всех сегментов игорного рынка должны будут работать по лицензии и платить налоги. Сколько же будет стоить лицензия?

Лицензия на казино в Киеве будет стоить 60 тысяч минимальных заработных плат (283,4 млн грн в 2020 году). Она выдается на пять лет и оплачивается частями ежегодно, пишет Liga.net. Для других городов и за пределами населенных пунктов (в игорных зонах и загородных комплексах) стоимость лицензии вдвое ниже – 30 тысяч минимальных зарплат (141,7 млн грн).Ежегодно также взимается плата за каждый игорный стол. Лицензия на игорный стол составляет 175 минимальных зарплат (826,5 тыс. грн) за один игровой стол с кругом рулетки и 90 минималок (425 тыс. грн) за один игровой стол без рулетки. Лицензия на игровой автомат стоит шесть минимальных зарплат в год (28,3 тыс. грн).Лицензия для интернет-казино выдается на пять лет и стоит 6 500 минимальных зарплат (30,7 млн грн) в год. При этом по такой лицензии нельзя проводить игры в покер, он лицензируется отдельно (5 тыс. минималок, или 23,6 млн грн).Лицензия для букмекеров и игорных залов с автоматами выдается на пять лет. Стоимость для букмекеров составит 30 тысяч минимальных зарплат (141,7 млн грн), для азартных игр в залах игровых автоматов – 7,5 тыс. минималок (35,4 млн грн). Ежегодная плата за лицензию на один игровой автомат составляет шесть минимальных зарплат (28,3 тыс. грн), на один букмекерский пункт – 30 минималок (141,7 тыс. грн).Предельное количество автоматов в зале – 50 штук. Но по одной лицензии могут работать 250 игровых автоматов.