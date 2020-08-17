Об этом сообщает харьковский Телеграм-канал.

«На Новый год хитом праздничного Харькова было звёздное небо на Пушкинской.Но на День города, 23 августа, Джекпот сорвёт фонтан в обновлённом сквере возле Универа Каразина.Как уже знают харьковчане и мы неоднократно писали, это самый крупный в Украине круглый фонтан диаметром 36 метров. Он состоит из 7 колец, 150 струй, и оборудован светодиодными лампами с бесчисленным количеством вариантов подсветки.Только есть одно опасение, студентам из Каразина, особенно «першачкам», точно придётся брать сменную одежду. Иначе рискуют сидеть мокрыми на парах.Ну, вы знаете, гормоны, жара, солнышко и все такое!Да здравствует все новое и красивое в Харькове! Скорей бы посмотреть»,- сказано в подписи к выложенному видео.