По состоянию на 17 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 4 830 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 8 033 подозрения на COVID-19, из которых 6 155 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 49 человек, из них 41 - житель Харькова. Также за это время 2 712 пациентов выздоровели, 162 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 августа в Украине зафиксировано 1 464 новых случая коронавируса. Всего в Украине - 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 089 человек умерли, 48 164 - выздоровели.