События ДТП на Веснина спровоцировало пробку (видео) Вечерний Харьков 12:48 246 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". По имеющейся информации, в аварии никто не пострадал. Читайте также «Новый хит Харькова»: в Сети показали крупнейший в Украине фонтан (видео) В Харькове на сутки отключат воду (список адресов) «Меня мама ждет!»: в харьковском метро задержали агрессивного «неадеквата» (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Новый хит Харькова»: в Сети показали крупнейший в Украине фонтан (видео) События 13:21 Лента новостей «Новый хит Харькова»: в Сети показали крупнейший в Украине фонтан (видео) 13:21 Сколько будет стоить лицензия на казино 13:03 ДТП на Веснина спровоцировало пробку (видео) 12:48 В Харькове на сутки отключат воду (список адресов) 12:40 «Меня мама ждет!»: в харьковском метро задержали агрессивного «неадеквата» (видео) 12:23 Нацбанк Украины заметно увеличил выкуп валюты 12:00 В Харькове изменили троллейбусный маршрут 11:42