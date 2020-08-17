Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА".

По имеющейся информации, в аварии никто не пострадал.


Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

«Новый хит Харькова»: в Сети показали крупнейший в Украине фонтан (видео)

События