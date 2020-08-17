Водитель автомобиля «Volkswagen Passat» сбил 70-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, трагедия произошла 16 августа в поселке Слобожанское Змиевского района. Двигаясь по улице Дружбы, при осуществлении левого поворота, велосипедист не предоставил преимущество в движении автомобилю «Volkswagen Passat», который двигался во встречном направлении. В результате столкновения мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.На данный момент сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.