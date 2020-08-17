Всем известно, что пешие прогулки полезны для здоровья. Но гораздо лучше, если человек направляется куда-то конкретно, а не гуляет просто так.

Для укрепления здоровья людям среднего и старшего возраста часто рекомендуют ходить пешком. Идеально, если в день человек проходит 2-3 км, и нередко люди совершают эти прогулки по каким-нибудь живописным дорожкам вокруг водоемов, в парках или просто по улице. При этом цель данных прогулок только в них самих, люди не пытаются с их помощью решать какие-то другие задачи. И совершенно напрасно, как показало исследование.Выяснилось, что если люди идут пешком в какое-то определенное место и с определенными задачами, то это делает пешие прогулки более полезными для здоровья. Особенно, если человек пешком постоянно ходит на работу или по магазинам. В этом случае он вообще передвигается быстрее и считает себя более здоровым. Результаты этого любопытного исследования опубликованы в Journal of Transport and Health.Исследователи установили, что пешие прогулки с определенными целями повышали уровень самочувствия людей, по их собственным оценкам. Если люди ходили пешком на работу и по магазинам, то впоследствии сообщали о более крепком здоровье, чем те, кто просто гулял ради самих прогулок. При этом расстояния, на которые люди передвигались пешком, принципиального значения не имели. Наиболее важна была конечная цель прогулки. Вот еще один повод, чтобы чаще передвигаться пешком по своим делам.