Правоохранители Харькова задержали злоумышленника за незаконное лишение свободы людей

Как рассказали в ГУНП, полицейские установили, что нелегальное заведение возглавлял 36-летний житель Днепропетровской области. Мужчина насильно удерживал людей в стенах заведения, применял по отношению к ним насилие и заставлял принимать неизвестные лекарства.В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карточки, ноутбук, денежные средства в сумме 6400 гривен, а также одежду.Руководитель центра задержан. За незаконное лишение свободы людей мужчина сам может попасть за решетку на пять лет.