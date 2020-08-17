В Двуречанском районе спасатели достали из воды утопленника.

Как сообщили в ГСЧС, 15 августа в 17:00 на номер "101" поступило сообщение о том, что в пруду в с. Новоегоровка Двуречанского района утонул человек.Утром 16 августа на место происшествия прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда. В ходе поисковых работ водолазы-спасатели подняли тело погибшего 34-летнего мужчины на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.